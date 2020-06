Il concorso per dirigente tecnico entro luglio, geometri e polizia locale a settembre

Viterbo - Comune - Proseguono le procedure per assumere personale, ma, complice il Coronavirus, vanno a rilento

Viterbo – (g.f.) – “Entro il 15 luglio espletato il concorso di dirigente tecnico”. Dalle parti di palazzo dei Priori i concorsi sono andati un po’ per le lunghe, ci si è messo anche il Coronavirus, ma il sindaco Giovanni Arena entro l’anno è certo di dare agli uffici semideserti dell’amministrazione comunale un po’ d’ossigeno.

Manca il personale e non da oggi. “Le procedure concorsuali – spiega Arena – sono tutte in svolgimento. Entro il 15 luglio sarà espletato quello di dirigente tecnico, per ricoprire il ruolo ai Lavori pubblici o all’Urbanistica”.

Per alcune figure bisognerà aspettare il dopo santa Rosa, anche quest’anno in cui la macchina con tutta probabilità il 3 settembre non passerà.

“Si stanno correggendo le varie prove – ricorda Arena – quello per vigili urbani immagino che vada a finire a settembre, come quello per geometri. Il resto, al massimo entro ferragosto”. I concorsi riguardano 39 posizioni, ma non sono le sole. “Prima – precisa Arena – si attiva la mobilità e se esistono richieste si va a scalare rispetto alla ricerca di personale”.

Tra piano occupazionale 2019 e 2020, concorsi i pensionamenti presenti e futuri da coprire, a conti fatti sono una novantina i nuovi assunti che dovranno entrare a far parte dell’amministrazione comunale. Compresi 12 agenti di polizia locale. Il corpo non fa eccezione e come altri settori del comune è in affanno per mancanza di addetti.

30 giugno, 2020