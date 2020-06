Consiglio comunale, il ritorno a palazzo dei Priori

Viterbo - Ma del bilancio non c'è traccia - La decisione ieri in capigruppo dove c'è stato un piccolo giallo sulle presenze alla celebrazione del 2 giugno

Viterbo – (g.f.) – Il consiglio comunale torna il 9 giugno a palazzo dei Priori, ma del bilancio non c’è traccia.

Saltato il 4, si ritorna martedì prossimo con le interrogazioni e nella sala del consiglio. A meno che non ci sia un elevato numero di presenze. In quel caso i lavori potrebbero spostarsi nella sala Regia.

Anche stavolta la modalità sarà mista. Dal vivo o in collegamento.

Si ritornerà poi l’11 e infine il 18. Così ha deciso ieri pomeriggio la capigruppo.

Tra l’altro, l’11 si dovrebbe discutere della piscina comunale. Tema caldo, con l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale d’affidarla alla Fin e l’opposizione che ha presentato un esposto alla procura della corte dei conti.

Sempre ieri in capigruppo, un piccolo giallo. Giacomo Barelli ha fatto presente di non essere stato invitato, in quanto consigliere comunale, alle celebrazioni dei 2 giugno. Forse per le restrizioni dovute al Coronavirus.

“L’ho fatto presente al presidente del consiglio – ricorda il consigliere di Forza Civica – che mi ha spiegato di non avere ricevuto nemmeno lui l’invito.

Si sono scordati del consiglio comunale, il parlamento della città. Almeno il suo presidente, in rappresentanza di tutti, avrebbe dovuto esserci”.

5 giugno, 2020