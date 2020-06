“Contributi a fondo perduto per l’apertura di attività nel centro storico di Tarquinia”

Fase 3 - Il comune pubblica un avviso esplorativo che vale anche per la riqualificazione dei negozi esistenti

Tarquinia – (s.s.) – Dopo la ztl arrivano i contributi a fondo perduto per l’apertura di attività in centro.

Il comune pubblica un avviso esplorativo che punta a migliorare l’offerta commerciale e turistica all’interno della cinta muraria.

“Stiamo valutando l’opportunità di concedere un contributo a fondo perduto per soggetti interessati all’apertura di nuove attività nel centro storico o alla riqualificazione di quelle esistenti – spiega l’amministrazione –. L’avviso è diretto a chi prevede la creazione di una nuova impresa o l’apertura di una nuova unità locale, ma anche a chi vuole effettuare lavori di riqualificazione“.

Il primo contributo è finalizzato a fornire un sostegno economico nei primi due anni a chi deciderà di avviare un’attività di produzione artigianale, di vendita al dettaglio di prodotti alimentari tipici e di botteghe d’arte. Il secondo, che verrà erogato in otto tranche trimestrali dopo la rendicontazione delle spese effettuate, è per chi è interessato alla ristrutturazione dei locali, al miglioramento della sicurezza degli ambienti (anche in ragione delle disposizioni anti Covid) e alla creazione di nuovi servizi.

“La quantificazione dei contributi concessi – conclude il comune – sarà determinata in base al numero delle domande ricevute e alla disponibilità di bilancio”.

16 giugno, 2020