Contributi per il turismo ai comuni lacuali, 748mila euro a nove paesi della Tuscia

Dai 170mila euro di Montefiascone ai 27mila di San Lorenzo nuovo, la graduatoria della regione

Viterbo – (s.s.) – “Contributi importanti per aiutare i comuni lacuali a rilanciarsi”.

L’assessore regionale Mauro Alessandri presenta la lista dei 22 paesi del Lazio che hanno ottenuto i fondi per il turismo.

Presenti nove comuni della Tuscia tra lago di Vico e lago di Bolsena, che nel complesso ricevono 748mila euro sul milione e mezzo stanziato dalla regione.

Le cifre serviranno alla tutela del territorio, alla dotazione di strutture temporanee, alla gestione e all’assistenza dei turisti e all’adeguamento alle norme anti Covid.

Per la provincia di Viterbo, come indicato dalla graduatoria presente nell’ultimo bollettino ufficiale, si va dai 170.643,06 euro di Montefiascone ai 27.782,20 di San Lorenzo nuovo.

In mezzo tutti gli altri: 143.593,01 euro per Gradoli, 117.783,71 per Capodimonte, 101.285,32 per Ronciglione, 72.174,92 per Bolsena, 51.858,50 per Marta, 37.348,61 per Caprarola e 25.933,95 per Grotte di Castro. Esattamente 748.403,28 in totale.

“Finanziare la messa in sicurezza delle strutture ricettive temporanee e supportare i comuni nella gestione dei flussi turistici – conclude Alessandri – significa sia essere al loro fianco sotto il profilo del rilancio economico, sia garantire ai turisti la possibilità di godere di queste meraviglie laziali in piena sicurezza”.

Samuele Sansonetti

20 giugno, 2020