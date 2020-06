Covid-19 - All'evento parteciperà il capo dello stato Sergio Mattarella - Si esibiranno i musicisti della Donizetti Opera

Condividi la notizia:











Bergamo – Coronavirus, concerto per le vittime al cimitero monumentale di Bergamo.

Questa sera la città di Bergamo si stringerà in un abbraccio ideale alle tante famiglie che hanno perso una persona cara per via del Covid-19.

Nel piazzale del cimitero monumentale di Bergamo i musicisti della Donizetti Opera si esibiranno in ricordo delle vittime del Coronavirus.

Bergamo è stata una delle città italiane maggiormente colpite dalla pandemia. Nella città lombarda e in provincia sono morte all’incirca 6mila persone.

All’evento parteciperà il capo dello stato Sergio Mattarella. Il concerto è previsto per le 20,30. L’orchestra e il coro, diretti da Riccardo Frizza, eseguiranno la Messa da Requiem del compositore bergamasco, Gaetano Donizetti.

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020