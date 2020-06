Atene - Il ministro degli Esteri greco Dendias ha annunciato l'eliminazione da lunedì prossimo di alcune limitazioni agli italiani

Atene – “Coronavirus, dal 15 giugno la Grecia riapre ‘gradualmente’ all’Italia”. Il ministro degli Esteri greco Dendias ha annunciato l’eliminazione da lunedì prossimo delle limitazioni agli italiani.

“Il ministro Di Maio – ha spiegato il ministro in conferenza stampa – mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie da lunedì 15 giugno, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano”.

Le parole del ministro greco sono state ben accettate dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Sono contento – ha detto il ministro italiano – che l’amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane”.

