Coronavirus in Italia, tornano ad aumentare i morti

I dati del ministero della Salute - Oggi ventitré vittime, ieri ne erano state registrate sei

Roma – Coronavirus in Italia, i dati del ministero della Salute.

Dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il Covid in 240mila 578.

I nuovi casi di oggi sono 142, ieri ce ne erano stati 126.

I morti sono ventitré (il totale arriva a 34mila 767), ieri ne erano stati registrati sei.

I dimessi sono 1052, ieri erano stati 305.

Gli attualmente positivi sono 15mila 563 (oggi -933, ieri -185).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1090 (oggi -30, ieri -40), di cui 93 in terapia intensiva (-3, ieri -2).

I dati regione per regione

(casi totali e la variazione di oggi e di ieri)

Lombardia 93.901 (+62, ieri +78)

Emilia-Romagna 28.492 (+20, ieri +16)

Veneto 19.286 (+8; ieri +3)

Piemonte 31.349 (+11; ieri +2)

Marche 6.785 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Liguria 9.977 (+3, ieri +7)

Campania 4.690 (+24, ieri +1)

Toscana 10.250 (+2, ieri +5)

Sicilia 3.080 (+2, ieri +1)

Lazio 8.110 (+5, ieri +9)

Friuli-Venezia Giulia 3.308 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Abruzzo 3.287 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Puglia 4.531 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Umbria 1.441 (+1, ieri nessun novo caso)

Bolzano 2.639 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Calabria 1.181 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.366 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.195 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.863 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 402 (nessun nuovo caso, ieri +1)

30 giugno, 2020