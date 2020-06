Covid-19 - Tra i firmatari Bono Vox, Andrea Bocelli, Sharon Stone, Nicola Zingaretti, Romano Prodi - Il segretario del Pd: "Chiediamo al governo di impegnare su questo la prossima riunione del G20"

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, la lettera dei 101 per un vaccino che sia “bene universale”.

Il vaccino anti-Covid deve “essere un bene comune universale esenti da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà”. E’ questa la richiesta di 101 firmatari di una lettera/appello.

A scriverla è stato Muhammad Yunus, Nobel per la pace nel 2006. Ma accanto alla sua firma ne spuntano tante altre. Quelle di presidenti, premi Nobel, personalità dello spettacolo, politici, sindaci e accademici.

Tra questi Bono Vox, Andrea Bocelli, George Clooney, Sharon Stone, Matt Damon, Forest Whitaker, il premio Nobel Desmond Tutu, il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti, Romano Prodi.

101 in tutto uniti in un appello affinché i vaccini per il Covid-19 siano “un bene comune universale esenti da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà”.

Nella lettera pubblicata su Repubblica si legge che “c’è un’esplosione di attività di ricerca e studi clinici per trovare cure e vaccini” e che “l’unico modo per sradicare definitivamente la pandemia è di avere un vaccino che può essere somministrato a tutti gli abitanti del pianeta (…) che vivono in paesi ricchi o poveri (…). governi, fondazioni, organizzazioni finanziarie internazionali come la banca mondiale e le banche di sviluppo regionali dovrebbero elaborare dettagli su come rendere i vaccini disponibili gratuitamente”.

E ancora. “E’ un processo lungo – prosegue la lettera – . Il tempo stimato per lo sviluppo di un vaccino Covid-19 è di circa 18 mesi minimo, il che sarebbe un record di velocità assoluta. Dobbiamo elaborare una procedura inequivocabile per determinare quale sarebbe la cifra equa per rendere il vaccino di dominio pubblico. Per questo motivo, le informazioni fornite dal settore privato, dagli scienziati e dalle autorità devono essere tempestive, accurate, chiare, complete e trasparenti“.

E la richiesta. “Facciamo appello – continua il testo – affinché venga istituito un comitato internazionale responsabile del monitoraggio della ricerca sui vaccini e per garantire la parità di accesso al vaccino a tutti i paesi e tutte le persone in un lasso di tempo determinato annunciato pubblicamente”.

A intervenire in merito è anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti con un post Facebook. “Chiediamo al governo – si legge nel post – di impegnare su questo la prossima riunione del G20 – si legge – mettiamo insieme ricerca, innovazione, medicina per raggiungere quest’obiettivo”.

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020