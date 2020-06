Milano - Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sui dati dell'emergenza Covid-19 - È scontro tra il primo cittadino e la Regione che replica: "Non corrisponde al vero"

Milano – “Coronavirus, la Regione Lombardia secreta i dati dei decessi”. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sui dati dell’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino di Bergamo in un post su Twitter ha sottolineato che secondo lui i morti reali sono molti di più di quelli ufficiali.

“Ieri sono stati trentadue i decessi per coronavirus in Lombardia – ha scritto Giorgio Gori -. Non si sa però dove, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia”.

Il sindaco ha aggiunto che “non vengono comunicati neanche i dati dei positivi Covid divisi per singolo comune”.

Immediata la replica della Regione Lombardia alle affermazioni di Gori.

“Non corrisponde al vero – hanno comunicato dal Pirellone – ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa. Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione ‘secreti’ i dati non fa onore a chi rappresenta le istituzioni”.

11 giugno, 2020