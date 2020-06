“Coronavirus, metteremo in sicurezza tutti gli accessi dei palazzi comunali”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena: "Per farlo servirebbero 150 mila euro. Finora però ne abbiamo trovati solo 60 mila"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Metteremo in sicurezza gli accessi degli edifici comunali per dare a cittadini e dipendenti tutte le garanzie necessarie”. La voce è quella del sindaco di Viterbo Giovanni Arena e l’argomento è sempre lo stesso. Contrastare la diffusione del Coronavirus, rispettare le normative del governo e tutelare la salute delle persone.

Le questioni tuttavia sono altre. La prima. La messa in sicurezza dei palazzi comunali arriva, o potrebbe arrivare, soltanto alla fine dell’emergenza. La seconda. Il comune pare abbia trovato solo 60 mila euro. La terza. Per la sicurezza anti Covid degli edifici dell’amministrazione servirebbero in tutto dai 150 ai 160 mila euro, vale a dire circa 100 mila euro in più rispetto a quanto finora è stato racimolato dalla giunta.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

“Per gli accessi dei palazzi comunali – dice infatti il sindaco – servono fino a 160 mila euro. Per i dispositivi di protezione, i disinfettanti, le mascherine e il resto, da dare a tutti gli impiegati permettendogli anche di pulire le postazioni. Dispositivi che servono anche alle persone che vengono in comune per sbrigare una pratica o avvalersi di un servizio”.

Viterbo – Palazzo dei Priori

“Però – prosegue Arena – in questi mesi di emergenza ci siamo prosciugati e il bilancio non verrà approvato prima della fine di luglio. Finora siamo riusciti a trovare solo 60 mila euro. Intanto partiamo con questi”.

Viterbo – Via Ascenzi

Quando inizierà la messa in sicurezza degli accessi? “Il prima possibile – risponde Giovanni Arena -. In questi giorni mi sono confrontato con tutti i dirigenti. A breve faremo una delibera di giunta. Penso che nel giro di 10 giorni riusciremo a fare il grosso del lavoro”.

6 giugno, 2020