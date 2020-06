Covid-19 - L'allarme lanciato dal sindaco dell'isola Marino Lembo: "Chiediamo con forza al presidente dell’autorità portuale di intervenire immediatamente" - Treni pieni per la Liguria e per il Garda

Capri – “Coronavirus, nel weekend assembramenti intollerabili a Capri e Napoli”.

L’estate è ormai iniziata e nel weekend si stanno registrando code e assembramenti. Scatta così l’allarme per il mancato distanziamento sociale che potrebbe scatenare un’impennata dei contagi di Covid-19. Qualche mancato rispetto delle misure anti-Covid sembra infatti essersi verificato a Capri e al Molo Beverello a Napoli.

A sottolineare il problema è il sindaco di Capri. In un post su Facebook il comune solleva la questione delle code “agli imbarchi per Capri di Calata di Massa e di Molo Beverello a Napoli, dove si verificano intollerabili assembramenti di viaggiatori in aperta violazione delle normative vigenti, senza rispetto del distanziamento sociale”.

E il post prosegue con le parole del sindaco Marino Lembo. “La nostra isola è stata – si legge nel post – per tutta la durata dell’emergenza, un modello. Abbiamo, infatti, scrupolosamente messo in pratica tutte le norme per prevenire la diffusione del contagio e, ancora oggi, effettuiamo il controllo con termoscanner di quanti sbarcano al porto turistico di Capri. Per evitare che tutti gli sforzi fatti finora vengano vanificati, chiediamo con forza al presidente dell’autorità portuale di Napoli di intervenire immediatamente affinché sia garantito con idonea segnaletica e, soprattutto, con attenta sorveglianza il distanziamento sociale in tutti i porti di imbarco per Capri e in particolare al Molo Beverello ed a Calata di Massa, presso i quali, negli ultimi giorni, si sono verificati assembramenti intollerabili e in aperta violazione delle disposizioni vigenti”.

Il sindaco conclude aggiungendo che “chi arriva a Capri deve potere continuare a farlo nella massima serenità e sicurezza, e ciò può avvenire solo se agli accessi per le isole vengono attuate rigorosamente tutte le procedure di salvaguardia previste dalle disposizioni regionali tuttora in vigore”.

Nel weekend si sono registrate file e assembramenti anche in altre città. Ieri sono state tante le partenze da Milano. La destinazione è il mare o i laghi. Treni pieni per la Liguria e per il Garda. Traffico intenso e code anche sulle autostrade che portano verso i laghi.

28 giugno, 2020