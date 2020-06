Covid-19 - Lo studio dell'Istituto superiore di Sanità condotto su campioni prelevati a Milano e Torino

Milano – “Coronavirus, tracce nelle acque di scarico già a dicembre”.

Ci sono ormai sempre più possibilità sul fatto che il Coronavirus circolasse in Italia ben prima di febbraio. Una nuova ricerca in merito arriva direttamente dall’Istituto superiore di Sanità.

Secondo lo studio, in via di pubblicazione e realizzato attraverso l’analisi di acque di scarico raccolte in tempi antecedenti al manifestarsi del Covid-19 in Italia, “nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019”.

La ricerca ha utilizzato i campioni prelevati nei depuratori di centri urbani del nord Italia, come spia per la circolazione del virus nella popolazione.

Lo studio dell’Iss ha preso in esame 40 campioni di acqua reflua raccolti da ottobre 2019 a febbraio 2020, e 24 campioni di controllo per i quali la data di prelievo (settembre 2018 – giugno 2019) consentiva di escludere con certezza la presenza del virus.

19 giugno, 2020