Salute - Ad essere contagiata una donna di Cerveteri - I negativizzati sono rispettivamente di Tuscania e di Celleno

Viterbo – Coronavirus, un solo nuovo caso positivo nell’Alto Lazio e due guariti.

Ieri è stata registrata dalla Asl Roma 4 una persona positiva al Covid-19. Si tratta di una donna di Cerveteri e attualmente ricoverata allo Spallanzani di Roma. Il totale sale così a 813.

Nessun nuovo caso, invece, registrato dalla Asl di Rieti. Il numero degli attualmente positivi nel Reatino è di 16 persone, 15 i soggetti in sorveglianza domiciliare.

Nessun positivo comunicato nemmeno dalla Asl di Viterbo. Quest’ultima, però, comunica che altre due persone sono guarite: una di Tuscania e una di Celleno. Sale, così, il numero dei guariti che arriva a quota 408.

I casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano quindi a 462 di cui 23 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 32 (3 ricoverati a Belcolle)

Guariti: 408

Morti: 24 + 1

In quarantena: 119

Usciti dalla quarantena: 3778

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 128 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 36 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 44 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (1 guarito)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 813

Attualmente positivi: 13

Guariti: 721

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Campagnano: 85 casi (6 morti e 78 guariti)

Fiano Romano: 55 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 49 casi (46 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Cerveteri: 47 casi (8 morti e 38 guariti)

Comuni Covid-free

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Bracciano: 27 casi (1 morto e 26 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

9 giugno, 2020