Venezia – “Coronavirus, in Veneto nessun positivo in terapia intensiva”. Il governatore della Regione Luca Zaia sull’andamento dell’emergenza Covid-19.

“Con oggi – ha detto in conferenza stampa Luca Zaia – cala il sipario sulle terapie intensive per i pazienti Covid. Non abbiamo più un solo malato Covid ricoverato”.

Infatti dei quindici pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali veneti per il Covid-19, al momento non c’è nessuno ancora positivo al virus.

Nelle ultime ventiquattro ore in Veneto si sono registrati soltanto quattro nuovi casi.

“Sono solo quattro i nuovi casi positivi – ha aggiunto il governatore della Regione – registrati da ieri e sei nuovi decessi mentre i dimessi sono stati in totale 3459, dodici in più da ieri”.

Il coronavirus ha causato in Veneto la morte di quasi duemila persone, con circa 19mila contagiati.

9 giugno, 2020