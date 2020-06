Corpus domini, messa solenne del vescovo al duomo

Viterbo - L'11 giugno alle 18 la celebrazione per un massimo di 155 persone tra i banchi - Non ci sarà la processione per evitare assembramenti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 11 giugno, come tradizione, si celebra a Viterbo la solennità del Corpus domini. Il vescovo Lino Fumagalli presiederà in cattedrale alle 18 la solenne celebrazione eucaristica e al termine di essa impartirà da piazza San Lorenzo la benedizione con il santissimo sacramento.

Quest’anno a motivo dell’emergenza Covid-19 e delle restrizioni governative che vietano assembramenti non si terrà la tradizionale processione dalla cattedrale alla basilica di santa Rosa.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere la cattedrale consigliamo di arrivare per tempo dal momento che sono disponibili soltanto 155 posti. La diocesi garantirà comunque la diretta streaming sui canali diocesani per tutti coloro che non potranno spostarsi.

Diocesi di Viterbo

9 giugno, 2020