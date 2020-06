Coronavirus - La Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sui controlli per identificare i nuovi positivi

Roma – “Covid-19, nelle ultime due settimane diminuito il numero tamponi”. La Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sui controlli per identificare i nuovi casi di coronavirus.

“Esaminando il periodo dal 23 aprile al 10 giugno – si legge nel rapporto – il trend dei tamponi totali risulta in consistente calo nelle ultime due settimane (complessivamente -12,6%)”.

Dalla Fondazione analizzano anche il trend dei controlli nelle varie settimane.

“Il trend dei tamponi – continua il rapporto – diagnostici √® crollato del 20,7% in prossimit√† delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno. Nell’ultima settimana si assiste a un lieve rialzo (+4,6%)”.

11 giugno, 2020