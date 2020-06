“Covid, nel Lazio tasso di mortalità 5 volte inferiore alla media nazionale”

Regione - Secondo il rapporto prodotto da Istat e Istituto superiore di sanità - D'Amato: “Questo risultato non è ascrivibile alla sorte, bensì al modello organizzativo di contrasto"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Secondo il rapporto prodotto congiuntamente dall’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) dal titolo ‘Impatto dell’epidemia Covid sulla mortalità totale della popolazione residente’ nel Lazio si è registrato nel primo quadrimestre 2020 un tasso di mortalità Covid standardizzato per 100mila abitanti 5 volte inferiore alla media nazionale, 15 volte in meno della Lombardia, 8 volte in meno dell’Emilia-Romagna e 3 volte in meno rispetto al Veneto e in generale due volte in meno rispetto alle regioni del Centro Italia.

“Questo risultato non è ascrivibile alla sorte, bensì al modello organizzativo di contrasto al Covid messo in atto a Roma e nel Lazio dove va mantenuta alta l’attenzione”, commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

4 giugno, 2020