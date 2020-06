“Crisi devastante, daremo vita a un tavolo sul turismo”

Politica - Marini (Forza Italia) dopo la chiusura di Gucci a Roma pensa a una conferenza con sindacati, enti locali e imprenditori per sollevare il settore: "Gravissimo se la regione non partecipasse"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il grido d’allarme dei balneari e una chiusura-shock, come quella di Gucci nel centro di Roma, non possono passare sotto silenzio: l’assenza dei turisti stranieri sta devastando l’economia regionale e affossando il comparto del turismo.

Per questo, ribadiamo con forza la necessità di trovare soluzioni immediate, che garantiscano un sostegno vero al settore. In caso contrario, l’autunno sarà drammatico per decine di migliaia di famiglia, nella nostra regione e non solo.

Dispiace che le nostre sollecitazioni, finora, non abbiano trovato alcun riscontro dai rappresentanti regionali: il presidente Zingaretti, il suo vice Leodori e l’assessore al Turismo Pugliese sembrano disinteressati al problema, mentre le misure assunte sono assolutamente insufficienti.

Noi daremo, comunque, vita a una conferenza regionale del turismo, avendo ottenuto la disponibilità di sindacati, enti locali e imprenditori.

Sarebbe gravissimo che la regione Lazio decidesse di disertare il tavolo, al quale si discuterà come aiutare concretamente imprese e lavoratori di un comparto vitale per l’economia regionale e nazionale.

Giulio Marini

Responsabile turismo di Forza Italia nel Lazio

28 giugno, 2020