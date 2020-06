Dai casi all’Unitus all’ultimo guarito, Viterbo Covid-free dopo 4 mesi

Coronavirus - Nella Tuscia resta un solo malato - I dati nell'Alto Lazio: positiva una donna di Civitavecchia

Viterbo – Dopo quasi quattro mesi e 465 contagi, la Tuscia inizia a salutare il Coronavirus. C’è un solo malato (che è l’ultimo caso registrato) a Vignanello.

Ieri, domenica 28 giugno, sono guariti altri due pazienti: uno a Viterbo e un altro a Montalto di Castro, che tornano a essere Covid-free.

Il capoluogo, essendo il comune più grande e popolato, ha avuto più infetti: 144, quasi un terzo del totale. 138 sono guariti, mentre sei sono purtroppo morti. Viterbo è stato il primo comune della Tuscia ad essere colpito, quasi quattro mesi fa. A far più paura sono stati i casi registrati all’università della Tuscia e alla casa dello studente (dove tutto è cominciato), all’ospedale di Belcolle e alla casa di cura Villa Immacolata.

In tutta la provincia dall’inizio dell’emergenza ci sono stati 465 contagi (nessuno nelle ultime 24 ore) e ventisei vittime. I guariti salgono a 439. In isolamento domiciliare ci sono 48 persone, mentre 3mila 907 sono uscite dalla quarantena. I tamponi fatti sono 14mila 392, 35 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 434 test. Su 77 (l’1,73%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Covid.

Dopo settimane, un nuovo caso è stato registrato dalla Asl Roma 4. Ha contratto il virus una donna di Civitavecchia. Non essendoci stati nuovi guariti (fermi a 731), sale a dieci il numero dei malati. Tre sono a Civitavecchia, due a Cerveteri e Fiano Romano, uno a Canale Monterano, Ladispoli e Santa Marinella. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati effettuati 14mila 312 tamponi.

In Sabina, invece, sono stati registrati zero nuovi casi e due guariti: uno nella casa di riposo Alcim di Contigliano (era l’ultimo ospite ancora positivo) e un altro a Forano. Il totale dei negativizzati sale a 413, mentre scende a otto quello degli attualmente positivi. In sorveglianza domiciliare ci sono diciotto persone (tutte asintomatiche), cinque in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 465 (144 a Viterbo; 321 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 439

Morti: 25 + 1

In quarantena: 48

Usciti dalla quarantena: 3907

Comuni con ancora positivi

Vignanello: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

