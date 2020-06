Dal confine con la Svizzera al Salento, la staffetta di Alex Zanardi passa dalla Tuscia

Il giornale di mezzanotte - Sport - Più di cinquanta atleti paralimpici di "Obiettivo 3" attraverseranno l'Italia - Tra loro anche Tiziano Monti, che il 20 giugno partirà in handbike dalla sua Tarquinia

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – “Vogliamo compiere una piccola impresa che possa ispirare le persone, svelando come esista sempre spazio per reagire, per ripartire e incidere positivamente su un futuro che è ancora tutto da scrivere”.

Alex Zanardi lancia “Obiettivo tricolore”, una grande staffetta degli atleti di Obiettivo 3 che saranno i protagonisti di un viaggio sportivo che partirà dal confine con la Svizzera e arriverà fino al punto più a sud della Puglia.

Oltre cinquanta sportivi paralimpici, tra cui il famoso ex pilota di Formula 1, si passeranno il testimone dal 12 al 28 giugno per un evento che attraverserà 14 regioni per rappresentare l’Italia che riparte.

Gli atleti percorreranno il tragitto in handbike, in bicicletta o in carrozzina olimpica. La staffetta avrà tre partenze differenti: venerdì 12 giugno da Luino sul lago Maggiore, sabato 13 da Levico Terme in Trentino e martedì 16 giugno dalla provincia di Cuneo. I percorsi si uniranno giovedì 18 a Firenze per continuare la discesa verso il sud.

Tra le strade che verranno attraversate anche quelle della Tuscia, con la partenza di una tappa da Tarquinia prevista per sabato 20 alle 15. Protagonista il padrone di casa Tiziano Monti sulla sua handbike.

La corsa taglierà il traguardo di Santa Maria di Leuca domenica 28 dopo aver percorso 3mila chilometri lungo 44 tappe.

“Questa staffetta è una sfida che gli atleti hanno fortemente voluto e che io abbraccio con gioia – conclude Alex Zanardi –. Li seguirò, cercherò di aiutarli e sostenerli e sarò sicuramente presente all’arrivo a Santa Maria di Leuca”.

