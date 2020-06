Dal focolaio del San Raffaele un caso nell’Alto Lazio

Coronavirus - Guarite sette persone - I malati sono 54

Viterbo – Coronavirus, un nuovo caso nell’Alto Lazio: dal focolaio del San Raffaele. “Si è riscontrata – fa sapere la Asl Roma 4 – una positività a Cerveteri. Si tratta di una donna proveniente dal cluster del San Raffaele di Roma, ora seguita a domicilio”. Già lunedì l’azienda sanitaria di Roma 4 aveva aggiunto due contagi al suo totale, entrambi provenienti dalla struttura della Capitale: si tratta di due pazienti, uno di Bracciano e un altro di Fiano Romano, poi ricoverati al Covid Columbus. Finora sono 55 (14 solo ieri) i casi del focolaio all’istituto San Raffaele Pisana, poi isolato attraverso il cordone sanitario disposto dalla Regione Lazio.

Nel territorio della Asl Roma 4 ieri, martedì 9 giugno, è guarita una persona a Campagnano, che porta il totale a 722. Su 816 positivi registrati dall’inizio dell’emergenza, i malati sono ora sedici. In otto comuni: quattro a Civitavecchia, tre a Fiano Romano e a Morlupo, due a Cerveteri e uno a Bracciano, Canale Monterano, Riano e Santa Marinella.

Nella Tuscia i casi restano fermi a 462. Salgono a 411, invece, gli ex pazienti. Ieri se ne sono aggiunti altri tre, rispettivamente a Viterbo, Bagnoregio e Tuscania, con questi ultimi due comuni che tornano a essere Covid-free. “Anche l’ultimo dei contagiati, una signora, ha superato il Covid – dice con entusiasmo Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania -. Ora non abbiamo più positivi. È una notizia straordinaria, dopo aver passato momenti difficili. In questo periodo, essendo stati uno dei comuni più colpiti, abbiamo sofferto, ma ora l’abbiamo superato e torniamo alla normalità. Ce l’abbiamo fatta tutti insieme”. In paese sono state infettate 46 persone: 45 sono guarite e una, purtroppo, è morta.

I malati nella Tuscia scendono a 27 e nessuno è più ricoverato all’ospedale di Belcolle. I comuni con ancora contagi sono Viterbo e Celleno con otto, Montefiascone con due, Tarquinia, Bolsena, Orte, Montalto di Castro, Monte Romano e San Lorenzo Nuovo con uno. Gli altri tre pazienti non vivono nella Tuscia, ma la loro positività è stata accertata dalla Asl di Viterbo. In quarantena ci sono 110 persone, mentre 3mila 791 hanno concluso il periodo di isolamento. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 13mila 318 tamponi, 84 dei quali nelle ultime 24 ore.

Pure nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 3 test. Su 62 (l’1,55%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Nessun caso anche in Sabina, dove sono guarite altre tre persone. Tutte a Rieti: una è un paziente della casa di riposo Villa Aurora. Il totale dei negativizzati tocca quota 401, mentre quello dei malati cala a undici. Quattordici sono le persone in isolamento domiciliare (una è uscita ieri dalla quarantena), di cui solo una con sintomi e pertanto sottoposta al tampone.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 27

Guariti: 411

Morti: 24 + 1

In quarantena: 110

Usciti dalla quarantena: 3791

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 129 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 36 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 816

Attualmente positivi: 16

Guariti: 722

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Fiano Romano: 56 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 49 casi (46 guariti)

Cerveteri: 48 casi (8 morti e 38 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Bracciano: 28 casi (1 morto e 26 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Comuni Covid-free

Campagnano: 85 casi (6 morti e 79 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

