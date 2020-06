Coronavirus - Il governatore del Veneto Luca Zaia sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nella Regione dopo la comunicazione di altri otto casi di positività

Venezia – “Dati non buoni, evitate di stringervi la mano”. Il governatore del Veneto Luca Zaia sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 nella Regione dopo la comunicazione di altri otto casi di positività e 35 persone in quarantena.

“Ai cittadini – ha spiegato Luca Zaia – dico di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo. Sono stati registrati altri otto casi positivi e 35 persone in isolamento. Non sono dati buoni, non è un momento di vanto”.

Il presidente della Regione Veneto si dice preoccupato sull’andamento dell’emergenza.

“Quest’aria di gioia – ha aggiunto Zaia – o è la quiete dopo la tempesta, se la tempesta è passata, ma se siamo prima della tempesta ci stiamo predisponendo per trovarla. Siamo davanti ad una bestia terribile, questo virus è terribile”.

Zaia ricorda inoltre le principali regole anticontagio come la disinfezione delle mani e l’utilizzo della mascherina,

“Ai cittadini dico di fare attenzione – ha aggiunto il governatore – si ricomincia a stringere le mani, evitatelo ancora per un po’. Continuate a disinfettarvi le mani. Mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti, distanziamento sociale: questo è l’abc”.

30 giugno, 2020