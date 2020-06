Viterbo - Sostituisce Gian Luca Porroni dal 15 giugno a capo della stradale di Latina

Condividi la notizia:











Viterbo – David Michelazzo nuovo comandante della polizia stradale di Viterbo.

Sostituisce Gian Luca Porroni dal 15 giugno a capo della stradale di Latina. Era al comando della polizia stradale di Viterbo da gennaio 2015 ed aveva sostituito Federico Zaccaria.

“Ieri sera ho avuto l’ufficializzazione del mio trasferimento, in qualità di dirigente della Stradale di Latina – ha scritto Porroni sul suo profilo social appena saputo della nomina -. E’ una sfida importante e probante in un ambiente nuovo e stimolante, immerso in una realtà che non conosco e che mi metterà alla prova”.

Nel corso di una conferenza stampa dell’altro ieri Porroni si è presentato a Latina: “Voglio ringraziare il dipartimento che mi ha permesso di intraprendere questa nuova esperienza in una sezione prestigiosa, complessa, articolata e costituita da più di 110 uomini – ha detto -. Porto con me un notevole bagaglio, ricco di esperienze umane e professionali. Lo metterò a frutto, per cercare di rinnovare, migliorare, progettare cambiamenti di qualità per tutti i cittadini. Tutto attraverso una costante presenza delle nostre unità addette alla vigilanza stradale e ai servizi specialisti di polizia giudiziaria”.

Il nuovo capo della polstrada di Viterbo, David Michelazzo, 48enne nato a Roma, era a capo delle volanti a Verbania. Arruolato come agente nel 1992, è diventato commissario. È laureato in scienze politiche e ha conseguito un master in scienza della sicurezza pubblica. Ha lavorato alla Polaria di Fiumicino e alla divisione centrale della Polstrada.

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020