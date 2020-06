Coronavirus - Il sindaco Mengoni: "Alcuni tamponi sono negativi, aspettiamo l'esito degli altri" - Un cittadino che vive a Torino, rientrato per qualche giorno nella Tuscia, ha scoperto di essere positivo

Ronciglione – Una decina di persone in quarantena a Ronciglione.

Stanno aspettando l’esito dei tamponi, dopo che un ragazzo originario della cittadina cimina, che però vive a Torino, ha fatto il test e ha scoperto di aver contratto il Coronavirus.

Il ragazzo, un ventenne totalmente asintomatico, era appena rientrato in Piemonte, dopo aver trascorso qualche giorno trascorso a Ronciglione: qui risulta ancora formalmente residente, ma lui lavora e vive a Torino per gran parte dell’anno, salvo tornare ogni tanto nel Viterbese per visite alla famiglia e agli amici.

Ha lasciato Ronciglione il 15 giugno. Ora è in isolamento domiciliare nel capoluogo piemontese come previsto dal protocollo anticontagio.

La notizia aveva inizialmente diffuso un po’ di paura nella cittadina viterbese: il ventenne aveva visto i familiari e organizzato una cena con gli amici per salutarli. Ora come ora non risultano esserci positivi in città.

“Non ne abbiamo fatto menzione pubblicamente perché il caso è di competenza della asl di Torino, essendo stato il contagio scoperto in loco”, spiega il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni. Naturalmente controlli sono stati avviati anche dall’autorità sanitaria viterbese.

“Le persone che hanno avuto contatti più prolungati e ravvicinati con il ragazzo sono state sottoposte a tampone – continua il primo cittadino ronciglionese -. Circa una decina di persone, in questo momento, in città, sono in quarantena e ci resteranno per il tempo necessario, cioè finché non arriverà l’esito definitivo dei test. Alcuni sono già arrivati e risultano essere negativi, stiamo aspettando gli altri. Ricordo a tutti che occorre sempre prudenza e rispetto delle norme anticontagio”.

29 giugno, 2020