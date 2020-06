Viterbo - Il primo luglio dalle 7 alle 18 per lavori privati

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione in via Cardinal La Fontaine, il primo luglio, dalle 7 alle 18.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del VII settore (n. 206 del 26/6/2020), si rende necessario per consentire, a un privato richiedente, la sistemazione del tetto di un edificio, attraverso l’utilizzo di una piattaforma aerea, in prossimità del civico 30.

Nella suddetta data (1 luglio), nella fascia oraria indicata (dalle 7 alle 18), la circolazione veicolare su via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine e vie limitrofe, sarà regolamentata nel seguente modo:

– su via San Lorenzo: nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione 0-24, ambo i lati, per qualsiasi tipo di veicolo; nel tratto compreso tra pizza del Plebiscito e l’intersezione con via Chigi, sarà istituito il doppio senso di circolazione per i soli residenti, per i possessori di attività commerciali, relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, gli autorizzati, i possessori di permessi per diversamente abili, i mezzi di soccorso e di tutti gli organi di polizia; nel tratto compreso tra via Chigi e fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine sarà istituito il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico temporaneo, per i soli residenti, per i possessori di attività commerciali, relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, gli autorizzati, i possessori di permessi per diversamente abili, i mezzi di soccorso e di tutti gli organi di polizia

– su via Cardinal La Fontaine: nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via del Gonfalone sarà istituito il divieto di sosta con rimozione 0-24, su entrambi i lati, per qualsiasi tipo di veicolo; nel tratto compreso tra via San Lorenzo e fino all’intersezione con via San Carluccio, sarà istituito il senso unico alternato per i soli residenti

I provvedimenti saranno indicati con apposita segnaletica anche di tipo mobile, collocata nell’area interessata e con presegnalazioni nelle vie afferenti a quella oggetto dell’intervento.

Comune di Viterbo

