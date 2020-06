“Documenti prelevati in comune, la magistratura approfondisce a garanzia di tutti”

Politica - Interviene il gruppo consiliare di opposizione 'Bassano di tutti'

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Cari concittadini abbiamo appreso con rammarico dal comunicato del sindaco Romoli e dalle voci che circolano in paese che il gruppo di minoranza ‘Bassano di tutti’ sia responsabile del fatto che la guardia di finanza e la Digos di Viterbo hanno prelevato documenti in comune.

Cari concittadini ancora credete che magistratura e attività inquirenti aprano un’inchiesta perché il gruppo di minoranza ‘Bassano di tutti’ vuole gettare, come dice il nostro sindaco, “discredito sull’operato di chi da oltre un decennio è impegnato nell’esclusivo interesse di Bassano e dei bassanesi?”.

Le minoranze esistono in tutti i comuni e se le attività inquirenti dovessero dare peso a ogni esposto e segnalazione che ricevono dai vari gruppi consiliari sarebbero sempre impegnati in tal senso. Quello che ci teniamo a ribadire è che magistratura e autorità giudiziarie si attivano solo in presenza di atti e comportamenti che devono essere approfonditi a garanzia di tutti.

Il gruppo di minoranza non si ritiene responsabile di quanto accaduto e, sicuri che, come già ribadito, il comune ne uscirà a testa alta, lasciamo lavorare le attività inquirenti che svolgeranno al meglio il loro lavoro.

Il gruppo consiliare Bassano di tutti

10 giugno, 2020