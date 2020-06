“Documento di valutazione, mero errore materiale generato dal sistema”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La dirigente del Pietro Vanni, Giuseppina Agostino, risponde alla lettera aperta di un genitore di un alunno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la risposta della dirigente del Pietro Vanni, Giuseppina Agostino, alla lettera aperta di Sabrina Cevolani, genitore di un alunno -.

In data 27 giugno 2020 sono stati inviati alle famiglie degli alunni delle classi terze, tramite il registro elettronico, nella sezione documenti alunno: documento attestante il voto finale dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo e documento di valutazione anno scolastico 2019/2020, contenente le valutazioni periodiche.

Soltanto il documento di valutazione, e non anche il documento attestante il voto finale, per mero errore materiale generato dal sistema, conteneva la valutazione dell’elaborato nel riquadro predisposto per il “Giudizio di idoneità”, non previsto per questo anno scolastico.

Tale errore è stato corretto nella stessa giornata e il documento di valutazione anno scolastico 2019/2020 è stato prontamente reinoltrato a ciascuna famiglia degli alunni delle classi terze, con le opportune modifiche che non sono intervenute, in alcun modo, sull’esito finale dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Pertanto, nessun “voto finale di scrutinio è risultato variato”.

Giuseppina Agostino

Dirigente scolastico dell’Ic “P. Vanni”

29 giugno, 2020