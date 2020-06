“Dona il sangue, regala la vita”, raccolte 22 sacche

Viterbo - Ottimo risultato per l'evento di Confartigianato imprese

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – 22 sacche di sangue raccolte: ottimo risultato per “Dona il sangue, regala la vita”, l’evento di donazione organizzato questa mattina da Confartigianato imprese di Viterbo, Ancos Confartigianato e Avis comunale di Viterbo, insieme a piscina Mgm pool, palestra ToBe e Viterbese, con il patrocinio di Asl e comune di Viterbo.

L’autoemoteca dell’Avis, i volontari e il personale sanitario hanno accolto i donatori nel piazzale della piscina Mgm, in strada Castiglione a Viterbo. Tra i tanti che hanno voluto donare il sangue anche il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo, Michael Del Moro, il segretario provinciale Andrea De Simone, l’ex presidente Stefano Signori, il referente Ancos Confartigianato Rodolfo Valentino, il membro del direttivo di Donne impresa Agnese Monacelli, il personale in forza all’associazione viterbese, il titolare della Mgm Pool Gabriele Mattioli.

Immancabile la presenza del sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, insieme agli assessori Antonella Sberna e Ludovica Salcini e ai consiglieri comunali Luigi Maria Buzzi e Matteo Achilli, del presidente dell’Avis comunale di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli, del centrocampista della Viterbese Nicholas Bensaja, accompagnato dal dirigente Cristiano Politini.

Tutti i donatori hanno partecipato al momento di raccoglimento e di preghiera tenuto da don Emanuele Germani, parroco della parrocchia dei Santi Valentino e Ilario e responsabile dell’ufficio stampa della diocesi di Viterbo.

Soddisfatti per il risultato raggiunto tutti gli organizzatori e i partecipanti all’evento solidale, tenutosi oggi per celebrare adeguatamente la Giornata mondiale del donatore di sangue che si svolgerà il 14 giugno. Una data che vuole segnare l’avvio di una simbolica rinascita dopo i mesi bui legati all’emergenza coronavirus. Il prossimo appuntamento con la donazione targata Avis e Confartigianato si terrà in corrispondenza del prossimo Natale.

12 giugno, 2020