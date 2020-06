Due concorsi, un convegno e un festival dell’ecologia integrale

Montefiascone - Il programma di eventi organizzati dall'associazione "Rocca dei Papi Ets per una ecologia integrale"

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Due concorsi (uno fotografico e l’altro dedicato alla realizzazione di un monumento da consegnare alla città), un convegno e un festival dell’ecologia integrale. Questo il programma che l’associazione “Rocca dei Papi Ets per una ecologia integrale” propone nella cittadina di Montefiascone, sulle rive del lago di Bolsena.

Il primo appuntamento è il concorso fotografico on line dal titolo “L’uomo e il magnifico dono della natura” – #magnificodono – è incentrato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico. Le adesioni si sono aperte il 30 maggio e si concluderanno il 20 agosto prossimo.

Alla Rocca dei Papi il 5 settembre prossimo si svolgerà la 15esima giornata nazionale per la custodia del creato dal titolo: “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si”. L’incontro ha l’approvazione dell’ordine nazionale dei giornalisti, prevede la possibilità di ottenere i crediti formativi, e si articolerà in una giornata formativa dalle 9,30 alle 13,30, e in una tavola rotonda, al pomeriggio, con la partecipazione del cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero per il servizio umano integrale, di Andrea Masullo, direttore scientifico Greenaccord, e di Witfrida Mitterer, presidente della fondazione Bio-Architettura. Nella serata, ci sarà la premiazione di tre giornalisti e la proclamazione e premiazione del vincitore del concorso fotografico.

Un terzo appuntamento che si terra nel 2021 riguarda il concorso artistico internazionale per inviti “Far vivere le piazze con opere d’arte”, che vedrà, il primo marzo, la consegna dei bozzetti delle opere d’arte, e, a Pasqua, la proclamazione del vincitore, cui sarà consegnato una somma di denaro e l’invito a realizzare l’opera che sarà collocata nel Centro storico di Montefiascone, in piazza Santa Margherita.

L’ultimo appuntamento si svolgerà dal 24 al 27 giugno 2021: primo festival dell’ecologia integrale che prevede una serie di convegni, tavole rotonde e concorsi, il cui programma è in via di definizione.

29 giugno, 2020