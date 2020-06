È morto Andrea Filoscia, dottore a Belcolle

Viterbo - Aveva 61 anni, malato da tempo, era responsabile di Radiologia d'urgenza - Oggi alle 15 i funerali al duomo.

Viterbo – È morto Andrea Filoscia, medico molto conosciuto e apprezzato della Asl, era responsabile di Radiologia d’urgenza a Belcolle.

Aveva 59 anni ed era malato da diversi mesi. È stato cofondatore e presidente del Movimento per la vita e del centro di aiuto alla vita di Viterbo, come ricorda Federvita Viterbo.

“È tornato all’abbraccio del padre il caro Andrea Filoscia – scrivono da Federvita – Il Movimento per la Vita ed il Centro di Aiuto alla Vita di Viterbo, di cui è stato co-fondatore e poi presidente per un decennio, invitano a stringersi nell’affetto e nella preghiera alla moglie Elena e ai tre figli – Irene, Maria e Francesco – al genero Stefano, ai parenti e ai tanti amici e colleghi che hanno incontrato Andrea nel loro cammino.

Oggi il dolore per la perdita terrena convive con la gratitudine per il dono della vita di Andrea, uomo dall’intelligenza acuta, dal cuore generoso, dal fine umorismo e di grandissima preparazione professionale, che ha sempre messo i suoi molteplici talenti al servizio della famiglia, della vita, della chiesa.

Testimonianza di una vita spesa per gli altri, come marito, padre, amico, formatore e medico che ha vissuto la sua professione come come vocazione e spazio di missione. Oltre al quotidiano impegno clinico e divulgativo, ha offerto le proprie competenze e la propria umanità come Responsabile del comitato Scienza&Vita in occasione del referendum sulla legge 40.

Ci lascia oggi, solennità del Corpus Domini, e ancor di più la sofferenza si unisce alla speranza: dopo i lunghi mesi di malattia, vissuti con gravità ma sempre con grande presenza di spirito e fede, possa godere della Luce e della Pace del Paradiso e, nel mistero della Comunione dei Santi, possa continuare a pregare con noi, per noi”.

I funerali, oggi venerdì 12 giugno, alle 15 al duomo, come ricordano dalla parrocchia del Sacro Cuore: “Ci uniamo al dolore delle famiglie Filoscia e Kuzminsky per la morte del dottor Andrea Filoscia, nostro parrocchiano e collaboratore. Per chi volesse, il funerale verrà celebrato venerdì pomeriggio alle ore 15 presso la cattedrale di Viterbo”.

