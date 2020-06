E’ morto il sostituto procuratore federale Figc Giuseppe Patassini

Cronaca - Aveva 76 anni e viveva a San Lorenzo Nuovo - Giulio Marini: "E' stato un personaggio del calcio e un amico" - Nelle stesse ore è venuta a mancare la moglie dell'ex presidente della Viterbese Angelo Deodati

Viterbo – È morto il sostituto procuratore federale Figc Giuseppe Patassini.

Si è spento oggi all’età di 76 anni il sostituto procuratore federale Giuseppe Patassini. Ex arbitro, ha lavorato per tanti anni in Figc, dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario della Divisione Calcio a Cinque e del Settore Giovanile e Scolastico. Viveva a San Lorenzo Nuovo.

Lo ricorda Giulio Marini. “È venuto a mancare un personaggio importante del mondo del calcio a livello nazionale che è stato sempre vicino a questo territorio.

Riferimento importante per il mondo del calcio viterbese, dopo essere andato in pensione ha avuto una esperienza dirigenziale con i colori gialloblù a cui ha dato un modello organizzativo importante.

A parte la sua esperienza professionale, oggi perdiamo un grande amico. Alla famiglia, le condoglianze e l’affetto da parte del mondo del calcio gialloblù”.

Nelle stesse ore, è venuta a mancare anche la moglie di Angelo Deodati, ex presidente della Viterbese degli anni ’95 quando la squadra vinse il campionato. Anche in questo caso, la tifoseria gialloblù si stringe intorno alla famiglia Deodati.

9 giugno, 2020