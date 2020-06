Parigi - Il voto per le municipali domenica 28 giugno - Fortissima astensione alle urne

Parigi – Elezioni in Francia, in calo En Marche e trionfano gli ambientalisti.

Si è svolto ieri il secondo turno per le municipali in Francia. L’appuntamento alle urne in realtà sarebbe stato in calendario per il 22 marzo, ma l’emergenza Coronavirus ha obbligato a fissare un’altra data per il voto. Il primo turno si era invece svolto il 15 marzo.

Una votazione, quella di questo secondo turno, che si è svolta all’insegna dell’astensionismo, del trionfo degli ambientalisti e del calo del partito del presidente Emmanuel Macron.

La partecipazione a queste elezioni municipali è stata piuttosto bassa, sotto al 40 per cento.

Gli ambientalisti hanno trionfato, in solitaria o alla guida di coalizioni, a Lione, Bordeaux, Strasburgo, ma anche Poitiers, Besançon e Annecy.

La République En Marche, il partito del presidente Emmanuel Macron, ha perso in molte città, ma ha vinto a Le Havre, in Normandia, con il primo ministro Edouard Philippe.

A Parigi è stata confermata sindaca la socialista Anne Hidalgo che ha avuto la meglio su Rachida Dati (ex ministra della Giustizia nel governo di centrodestra di Nicolas Sarkozy) e Agnès Buzyn (ex ministra della Sanità di En Marche). Ma per la vittoria di Hidalgo ha avuto un peso il sostegno dell’ecologista David Belliard.

A Perpignan ha vinto Louis Aliot del partito di estrema destra. Aliot è esponente del Rassemblement National ed ex compagno di Marine Le Pen.

29 giugno, 2020