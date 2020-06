Emanuele Filiberto: “Non ho molta stima della politica italiana e lancio un mio progetto…”

Roma - Il rampollo della famiglia Savoia in un video su Facebook

Roma – Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di voler scendere in politica per il futuro dell’Italia con il suo nuovo progetto “Più Italia”, dal motto “Quì e ora”.

Non intende candidarsi direttamente, ma mettersi a disposizione dell’Italia e proporre alla politica il suo progetto.

Il suo intento, ha spiegato in un’intervista al Tempo, è quello di “mettere insieme persone di altissimo livello che l’Italia ha per tracciare un percorso utile al mio Paese”.

“Ho deciso di fare qualcosa di concreto per la nostra Italia – ha affermato in un video che ha postato sulla sua pagina Facebook – ho chiamato intorno a me donne e uomini esperti nelle tante competenze che l’Italia sa esprimere per costruire assieme a loro per tutti noi un nuovo promettente futuro”.

La sua squadra politica sarà composta, tra gli altri, dalla figlia Vittoria e da Frédéric Mitterand, ex ministro francese della cultura e nipote di François Mitterand, ex presidente della Francia.

L’agenda del suo nuovo progetto politico prevede l’11 giugno un webinar sul tema dell’economia, coordinato da Giuliano Noci, con interventi di Frédéric Mitterand, Ennio Doris, Mauro Porcini, David Quammen e Giordano Riello.

In una recente intervista per Repubblica ha affermato che rimprovera alla politica italiana il fatto di non guardare mai al futuro ed ha affermato: “Non ho molta stima della politica italiana”.

Nell’intervista per Repubblica prosegue sostenendo che non è convinto da Conte perché “è un governo nato a tavolino e si vede. Molto è stato fatto, ma molto resta da fare. Penso ai sussidi che non arrivano a chi ha perso il lavoro”.

Di Salvini pensa che “aveva una grandissima opportunità e l’ha sprecata, giocando malissimo la sua partita. Ma la politica è un’arte. Una vocazione”.

Di Di Mio afferma: “Che cosa faceva di lavoro, prima? E’ un po’ debole come ministro degli esteri”.

Di Giorgia Meloni: “La vedo un po’ più sincera. Fa meno slogan e meno selfie. Ha delle idee, studia di più e cerca di andare al fondo delle cose”.

9 giugno, 2020