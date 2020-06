Covid-19 - La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Ora lavoriamo per settembre con l'obiettivo di riportare tutti in classe"

Roma – “Esame di maturità in presenza, scelta giusta per i ragazzi”.

Mancano due giorni all’esame di maturità. Il via il 17 giugno alle 8,30. Oggi le commissioni si stanno riunendo. In totale sono 13mila commissioni d’esame. In giornata il sorteggio della lettera dell’alfabeto con cui si inizieranno i colloqui.

E la ministra Azzolina con un post su Facebook rivendica la scelta della maturità in presenza con il colloquio orale. “Stamattina – si legge nel post – tornano a scuola i docenti delle classi quinte del secondo grado, si riuniscono le commissioni d’esame. Un primo rientro dopo il lockdown”.

E ancora. “Voglio ringraziare – continua il post – tutti i commissari e presidenti di commissione che accompagneranno i maturandi in queste giornate. Resto convinta che fosse giusto mantenere gli esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti”.

“Oggi la scuola comincia a ripopolarsi – conclude -. È un primo segnale di ritorno alla normalità. Ora lavoriamo per settembre con l’obiettivo di riportare tutti in classe”.

15 giugno, 2020