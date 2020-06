Fauci: “Future infezioni sono inevitabili”

Coronavirus - Il direttore direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases avverte l'Europa

Washington – “Le future infezioni sono inevitabili”. Fauci avverte l’Europa: “Prepararsi a una seconda ondata”.

Il direttore direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e principale consigliere del presidente Trump, in un’intervista alla Stampa parla degli sviluppi legati al Coronavirus.

“Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Così facendo, quando avverranno infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata”.

10 giugno, 2020