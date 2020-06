Fine anno scolastico, incontro nella sala del consiglio

Castel Sant'Elia - Comune - A ogni alunno un regalo "didattico"

Condividi la notizia:











Castellana Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi presso l’aula consigliare di Castel Sant’Elia è stato donato alle rappresentanti di tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado un piccolo presente didattico per ogni alunno. È stato un incontro emozionante in cui è stata ribadita la vicinanza dell’amministrazione alla scuola soprattutto in questa emergenza .

All’incontro erano presenti le rappresentati dei genitori, la presidente del Consiglio d’Istituto, la Croce Rossa, il Sindaco Vincenzo Girolami l’Assessore al bilancio Marzia Piacenti e il consigliere delegato alla cultura e all’istruzione Cecilia Maria Paolucci.

Grande commozione ha riempito la sala. A tutti i bambini e i ragazzi l’ amministrazione augura buone vacanze.

L’amministrazione comunale

Condividi la notizia:











9 giugno, 2020