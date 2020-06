Pechino - Gli scienziati cinesi: "Potrebbe essersi nascosto in cibo congelato importato, o in un luogo umido e in un ambiente non disinfettato come il mercato di Xinfadi"

Pechino – “Il nuovo focolaio arriva dall’Europa”.

Sono in aumento i casi di Coronavirus a Pechino e per la Cina il virus proviene dall’Europa.

Secondo Adnkronos il funzionario Zhang Yong ha specificato, sul sito web della Commissione centrale per le ispezioni disciplinari, che “il virus di Pechino viene dall’Europa, ma è più anziano dell’agente che viene rilevato in questi giorni nei diversi paesi europei”.

L’ipotesi è quindi quella che “potrebbe essersi nascosto in cibo congelato importato, o in un luogo umido e in un ambiente non disinfettato come il mercato di Xinfadi”.

Secondo la Cina il Coronavirus individuato nel nuovo focolaio di infezione a Pechino arriva dall’Europa, ma non è legato alle infezioni di questi giorni. Per Pechino infatti avrebbe origini più remote.

Gli scienziati cinesi non avrebbero però ancora condiviso con l’Organizzazione mondiale per la sanità i risultati delle analisi genetiche dell’agente all’origine dei quasi 200 contagi confermati nella capitale in questi giorni e degli studi epidemiologici su questa ondata di casi di Covid-19.

19 giugno, 2020