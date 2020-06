Il focolaio del San Raffaele continua a colpire, altri otto casi nell’Alto Lazio

Coronavirus - Nella Tuscia tre nuovi guariti: uno è il padre del piccolo Luca, nato da madre positiva

Viterbo – Il focolaio del San Raffaele continua a colpire: altri otto casi di Coronavirus nell’Alto Lazio. Tutti nel Reatino: quattro a Monopoli, tre a Fara in Sabina e uno a Scandriglia. “I soggetti – sottolinea la Asl di Rieti – sono tutti riconducibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma”. E la Regione Lazio aggiunge: “Sono iniziate le attività per testare tutti i contatti”.

Finora sono 68 (ieri altri 13) i casi del focolaio nella struttura della Capitale, poi isolata attraverso il cordone sanitario disposto dalla Regione. “Questo focolaio – commenta Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità – dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus”.

In Sabina sale a 403 il totale dei guariti. Ieri, mercoledì 10 giugno, se ne sono aggiunti altri due, entrambi a Rieti. I malati sono 17, mentre in quarantena ci sono 21 persone (una ne è uscita ieri), tutte asintomatiche.

Nella Tuscia i contagi restano fermi a 462. Nelle ultime 24 ore si sono negativizzati tre pazienti: due a Viterbo (uno dei quali è il papà del piccolo Luca, nato da madre positiva) e un altro a Montefiascone. Il totale tocca quota 414. Gli attualmente positivi scendono a 24 e sono otto a Celleno, sei a Viterbo e uno a Montefiascone, Tarquinia, Bolsena, Orte, Montalto di Castro, Monte Romano e San Lorenzo Nuovo. Gli altri tre pazienti non vivono nella Tuscia, ma la loro positività è stata accertata dalla Asl di Viterbo. In quarantena ci sono 108 persone, mentre 3mila 791 hanno concluso il periodo di isolamento. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 13mila 390 tamponi, 72 dei quali nelle ultime 24 ore.

Pure nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 29 test. Su 64 (l’1,58%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Tutto piatto nel territorio della Asl Roma 4, dove ieri non è stato registrato nessun nuovo caso né nessun nuovo guarito (il totale resta fermo a 722). Su 816 positivi, i malati restano sedici: quattro a Civitavecchia, tre a Fiano Romano e a Morlupo, due a Cerveteri e uno a Bracciano, Canale Monterano, Riano e Santa Marinella.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 24

Guariti: 414

Morti: 24 + 1

In quarantena: 108

Usciti dalla quarantena: 3791

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 131 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 36 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 816

Attualmente positivi: 16

Guariti: 722

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Fiano Romano: 56 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 49 casi (46 guariti)

Cerveteri: 48 casi (8 morti e 38 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Bracciano: 28 casi (1 morto e 26 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Comuni Covid-free

Campagnano: 85 casi (6 morti e 79 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

11 giugno, 2020