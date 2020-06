“Forza Italia è orgogliosa e sostiene il lavoro di Arena e dei nostri amministratori”

Viterbo - Comune - Interviene il coordinamento forzista dopo gli ultimi provvedimenti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre troppi hanno preferito polemizzare sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale continua a lavorare senza sosta per poter consentire a Viterbo di superare anche le difficoltà economiche ed organizzative che molti cittadini si troveranno ad affrontare o stanno già vivendo.

Il differimento dell’Imu, da molti auspicato e che oggi è stato approvato in Consiglio Comunale, è solo uno dei provvedimenti che vanno in questo senso e l’ennesima risposta ai troppi inutili vaniloqui che anche negli ultimi giorni hanno riempito le cronache cittadine.

Forza Italia è orgogliosa e sostiene il lavoro fin qui svolto da Giovanni Arena e dai nostri amministratori, come quello che, oltre al sindaco, è stato fatto da Antonella Sberna che con l’assessorato ai Servizi Sociali si è rivelato fondamentale per molte famiglie nel momento più difficile dell’emergenza o da Elpidio Micci che sta seguendo il difficile lavoro delle scuole in prospettiva della prossima apertura e delle ulteriori, conseguenti necessità di spazio per rispettare le norme di sicurezza.

Oggi poi arriva l’auspicata firma della delega alla promozione ambientale del Comune di Viterbo da parte di Giulio Marini. Una firma che ci attendevamo e che permetterà di migliorare, grazie all’esperienza di Marini, alcuni aspetti fondamentali della vita amministrativa e dei cittadini.

Un passo dietro l’altro continuiamo insieme a lavorare per la città augurandoci di poter uscire il più possibile indenni da questa fase e sostenendo cittadini, attività commerciali e aziende per tornare quanto prima alla normalità. Ne abbiamo bisogno e ne ha bisogno Viterbo. Speriamo che tutti, ora più che mai, lo comprendano decidendo finalmente di voltare pagina e guardare al futuro rimboccandosi le maniche e con positività“.

Coordinamento Forza Italia Città di Viterbo

11 giugno, 2020