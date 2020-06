Coronavirus - La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla Commissione Schengen in merito alle misure adottate nell'emergenza Covid-19 nelle politiche sull'immigrazione

Roma – “Già a febbraio quarantena per tutti i migranti accolti in Italia”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione alla Commissione Schengen in merito alle misure adottate nell’emergenza Covid-19 nelle politiche sull’immigrazione.

“Durante tutto il periodo emergenziale – ha detto la ministra – i prefetti sono stati sensibilizzati sulle misure da adottare nel settore sia in relazione all’ipotesi di nuovi arrivi di migranti che alle persone accolte nelle strutture”.

La ministra dell’Interno ha sottolineato le misure anti contagio attuate in Italia nelle politiche dell’immigrazione.

“Già da febbraio – ha aggiunto Luciana Lamorgese – per tutti i migranti accolti nel nostro territorio è stata disposta la misura preventiva obbligatoria dell’isolamento per almeno quattordici giorni, sia per gli arrivi da mare sia terrestri”.

30 giugno, 2020