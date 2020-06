Cultura - A piazza della Rocca per la prima volta spettacoli e concerti gratuiti per il nuovo progetto della Comunità Montana dei Cimini

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Presso i “Giardini d’Inverno” nel cuore del centro storico di Vetralla a piazza della Rocca, per la prima volta si realizzeranno spettacoli e concerti gratuiti, per il nuovo progetto della Comunità Montana dei Cimini che prevede una serie di appuntamenti estivi lungo i Borghi della Via Francigena:

17 luglio Giuliano Bisceglie Musartenseble Quartet

18 luglio Enrico Mianulli Quartet special guest Gege Munari

19 luglio Traindeville – Canzoni da viaggio

A questo progetto, oltre al comune di Vetralla, partecipano i comuni di Capranica, Caprarola, Ronciglione. Si potrà assistere agli spettacoli con posti distanziati e in tutta sicurezza, in linea con le norme anti Covid. Si ringrazia per la collaborazione la pro loco di Vetralla e l’associazione “I Diavoli della Tuscia”.

Comune di Vetralla

19 giugno, 2020