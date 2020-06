Giovanni Arena: “Facciamo una giornata dedicata alla pulizia di città e frazioni”

Viterbo - La proposta è del sindaco che nei giorni scorsi è stato criticato dai consiglieri di Lega FdI per il mancato taglio dell'erba

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Facciamo una giornata dedicata alla pulizia generale della città e delle frazioni con la partecipazione dei cittadini”. L’idea è del sindaco di Viterbo Giovanni Arena che nei giorni scorsi era stato criticato dai consiglieri comunali di maggioranza Elisa Cepparotti (Lega), Antonio Scardozzi (FdI) e Valter Merli (Lega) per il mancato taglio dell’erba nei territori delle frazioni. Cepparotti ha detto di non voler tornare in consiglio finché non verrà tagliata l’erba a Bagnaia. Merli ha poi rincarato la dose tirando in ballo l’approvazione stessa del bilancio.

Lunedì scorso, in un’intervista, Arena ha già detto che dai consiglieri che hanno sollevato la questione dell’erba si sarebbe aspettato “un po’ più di maturità”. Adesso rilancia ancora proponendo una manifestazione dedicata alla pulizia e al taglio dell’erba su tutto il territorio comunale.

“E’ importante che i cittadini si organizzino – spiega Arena -. La giornata cui pensavo di fatto è un vero e proprio programma. Un calendario di interventi con giornate prestabilite in cui si va a pulire. Magari una domenica a settimana”.

La speranza del sindaco è poi quella di “coinvolgere i cittadini e gli amministratori, così come i cittadini e i giovani per dare un senso di appartenenza alla città e riflettere insieme sul rispetto del bene comune. L’amministrazione non deve essere un corpo estraneo rispetto al tessuto urbano”.

Daniele Camilli

Articoli: Merli (Lega): “L’ennesima figura di m… non voto con la maggioranza se non puliamo le frazioni” – Cepparotti (Lega): “Non torno in consiglio comunale fino a quando non sarà data attenzione a Bagnaia”.

Condividi la notizia:











9 giugno, 2020