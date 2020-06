Viterbo - Consiglio comunale - Il capogruppo FI ironizza: "Non sarò il delegato alla monnezza" - Critiche dall'opposizione: "Serviva un assessore per un settore così importante"

Viterbo – A Giulio Marini la delega all’Ambiente. Era nell’aria da tempo, il capogruppo Forza Italia deve averci pensato a lungo e oggi in consiglio comunale l’annuncio da parte del sindaco Giovanni Arena.

Il diretto interessato ha un solo dubbio: “Non vorrei essere taggato come delegato alla monnezza”.

Da politico navigato ha qualche idea: “Non usare solo la carota – dice Marini – ma anche altri mezzi per combattere l’inciviltà”.

L’annuncio dell’incarico lascia tiepida l’opposizione. Un settore così importante, che comprende pure l’appalto della nettezza urbana, vale qualcosa come 10 milioni di euro l’anno.

“Avrebbe bisogno di un assessore – spiega Erbetti (M5s) – e non di un semplice consigliere delegato”.

Pure per Giacomo Barelli (Forza Civica), non la vede come la scelta migliore, anzi. “Un consigliere non ha la capacità di svolgere appieno quel lavoro, non essendo all’interno della giunta – osserva Barelli – ma questo non c’entra niente con la persona Marini”.

Che è consigliere in comune e pure in provincia e pure a palazzo Gentili ha la delega all’Ambiente. “Inopportuno – continua Barelli – perché così può svolgere il doppio ruolo di controllato e controllore”.

Serviva un assessore pure secondo Francesco Serra (Viterbo dei cittadini).

Non cambia idea, invece, il sindaco Arena: “Col rispetto di tutti i presenti, ho scelto la persona migliore possibile per ricoprire il ruolo”.

11 giugno, 2020