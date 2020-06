“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Ronciglione domenica 5 luglio

Economia - L’atteso ritorno in Tuscia dell’evento-mercato più famoso d’Italia - Verso l’estate, speciale ed esclusivo appuntamento con le "boutique a cielo aperto”

Ronciglione – sponsorizzato – Speciale ed esclusivo appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Voglia d’estate, di svago e di normalità e così arriva per la prima volta a grandissima richiesta a Ronciglione, sul lago di Vico, l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de “gli Ambulanti di Forte dei Marmi”.

Lo spettacolo delle famosissime “boutique a cielo aperto” – con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – vi aspetta domenica 5 luglio a Ronciglione nella centralissima location di viale Garibaldi e via Roma.

Dunque, una giornata da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell’originale Consorzio della zona. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, attenta al movimento ed all’indotto turistico e commerciale generato da questo famosissimo mercato di qualità.

“Insieme al sindaco ho preso accordi con il consorzio organizzatore, che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale, per rendere Ronciglione tappa di questa manifestazione d’eccellenza – ha commentato il consigliere delegato al Turismo, Gianluca Trentani. In un’estate anomala, che ci priva dei nostri eventi distintivi, possiamo comunque puntare su manifestazioni di qualità, nel rispetto della sicurezza. È proprio grazie a questo genere di eventi di livello e di richiamo che il nostro paese può fungere da importante polo di attrazione nel territorio”.

I famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume, tornano dunque in Tuscia (dove sono davvero sempre attesissimi), per riportare anche qui le magiche atmosfere del mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito “evento-mercato”. La definizione non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) e la valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, della proposta.

Non a caso, ormai, si parla del consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. L’anno scorso, l’ormai mitico consorzio ha organizzato oltre 100 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, ovunque seguito da un pubblico di fans e appassionati del genere e generando importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.

Tra le città più importanti già abitualmente toccate dallo show ci sono Roma (con il prestigioso patrocinio della Capitale), Milano, Torino, Perugia, Genova, Savona, Monza, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Pavia, Como, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Vigevano, Legnano, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Alba, San Donà di Piave, Belluno, Conegliano, Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiumicino, Viterbo, San Benedetto del Tronto, La Spezia, solo per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi e cittadine tipiche del nostro Belpaese.

Il consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall’originale, ed è impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format.

Per capire quale sia il Consorzio originale e quali le imitazioni, è sufficiente guardare alla “data di nascita” per capire chi ha copiato chi (peraltro con risultati tutti da discutere).

Cosa c’è, infatti, di più originale di decine di “aziende ambulanti” doc (anche se, in questo caso, il termine è quanto mai riduttivo), provenienti dalla storica e blasonata location di Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive del turismo mondiale?

Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina.

La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

“Il nostro è un invito – spiega il presidente del consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®” è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”) www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 135mila fan reali e certificati ed alla App del consorzio.

Evento di qualità con “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”

Domenica 5 luglio 2020 – Viale Garibaldi e via Roma – Ronciglione (Viterbo)

Dalle 8 alle 19 con orario continuato anche in caso di maltempo

30 giugno, 2020