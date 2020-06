Roma - Il ministero dell'Istruzione: "Abbiamo messo a punto un software che incrocia il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal comitato tecnico-scientifico"

Roma – “Gli studenti avranno un’aula, ci sono 3 mila istituti dismessi da recuperare”.

Il giorno dopo la conferenza stampa, dove sono state illustrate le linee guida per il rientro in classe a settembre, il ministero dell’istruzione torna a parlare di lezioni e Coronavirus.

“Le linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre come garantito ieri dalla ministra Lucia Azzolina in conferenza stampa”. Così il ministero dell’Istruzione interpellato dall’Ansa.

“In queste settimane il ministero ha messo a punto un software che – spiegano – consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal comitato tecnico-scientifico. Uno strumento nuovo, senza il quale sarebbe stato impossibile individuare le priorità di intervento. Secondo una prima analisi gli interventi più urgenti riguarderanno circa il 15% della popolazione studentesca, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia che è esclusa da questo calcolo avendo altre indicazioni di distanziamento. Un dato significativo ma inferiore alle previsioni iniziali”.

E ancora. “Abbiamo l’elenco di circa 3mila edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento, che possono essere ripristinati…All’interno degli Istituti il rinnovo dell’arredo scolastico potrà garantire il recupero di spazio”.

Il ministero dell’Istruzione aggiunge che “dove necessario saranno costruiti patti con i territori per individuare ulteriori locali fuori dal perimetro scolastico”.

27 giugno, 2020