“Guarito anche l’ultimo paziente, zero casi a Viterbo”

Coronavirus - Il sindaco Arena dopo gli ultimi aggiornamenti della Asl: "Dato positivo ma non abbassiamo la guardia"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Guarito a Viterbo anche l’ultimo caso Covid”. Lo annuncia il sindaco Giovanni Maria Arena, dopo che la Asl ha dato comunicazione che anche l’ultimo paziente ancora registrato è risultato negativo ai test.

“Siamo al momento a zero casi in città e Viterbo è da oggi Covid free – prosegue Arena – Un traguardo importantissimo, frutto del costante lavoro di monitoraggio guidato dalla Asl e portato avanti da tutti i medici e dal personale sanitario di Viterbo”.

“Un riconoscimento speciale che va anche alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alle associazioni di volontariato e a tutto il corpo di polizia locale, per l’incessante ed imprescindibile impegno in questa emergenza” aggiunge Arena.

“Un risultato – ci tiene a specificare il sindaco – raggiunto anche grazie al grande impegno di tutti i cittadini viterbesi, i quali con forte senso di responsabilità hanno seguito e rispettato le raccomandazioni anti covid”.

“Una notizia positiva che deve darci lo stimolo per andare avanti e recuperare giorno per giorno la nostra quotidianità – prosegue Arena che si rivolge ai suoi cittadini anche con un appello a non abbassare la guardia – pensiamo al nostro futuro, non vanifichiamo proprio adesso l’ottimo risultato raggiunto e continuiamo a rispettare tutti le buone pratiche e le indicazioni igienico sanitarie stabilite per prevenire i contagi”.

Condividi la notizia:











28 giugno, 2020