Politica - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sull'opera che collegherebbe la Sicilia con la Calabria

Messina – “Il ponte sullo stretto è un simbolo e va fatto”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sull’opera che collegherebbe la Sicilia con la Calabria.

“Ci sono troppe opere pubbliche aperte – ha detto l’ex premier -, ma la vicenda del ponte sullo stretto di Messina è simbolica”.

Matteo Renzi ha aggiunto che l’opera deve essere realizzata.

“Stiamo vivendo una stagione – ha aggiunto il leader di Italia Viva – in cui le opere pubbliche se vogliamo le facciamo in poco tempo, come a Genova. Ormai costa di più non farlo che farlo”.

11 giugno, 2020