“Il sindaco emani un’ordinanza sugli atteggiamenti da tenere nei parchi pubblici”

Vignanello - Il gruppo consiliare di minoranza "Le cose in Comune" si rende disponibile a votare il provvedimento, dopo il ferimento di un bambino di 7 anni mentre giocava nell'area verde

Condividi la notizia:











Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – Ci associamo al messaggio del sindaco Grattarola in merito a quanto accaduto ad un bambino di 7 anni che si è ferito piuttosto gravemente con un vetro di bottiglia lasciato fra l’erba del parco pubblico adiacente a via Frezzolini, probabilmente da qualche avventore “notturno”.

Nell’articolo di giornale che riporta il comunicato ci viene ricordato che “non sarebbe la prima volta che accadono fatti del genere” proprio in quel luogo.

Ad essere più precisi è dalla fine della primavera del 2019 che molti dei residenti che vivono nelle vicinanze del parco hanno lamentato seri problemi derivanti da atti di maleducazione di alcuni giovani frequentatori del parco, chiedendo aiuto a qualche consigliere comunale; hanno denunciato danneggiamenti all’impianto di illuminazione del parco e schiamazzi fino a tarda notte arrivando a dover ricorrere alla richiesta di aiuto alle Forze dell’Ordine per poter riposare di notte.

Per fortuna ci ha pensato la fine dell’estate a far terminare questi fatti: con l’abbassamento delle temperature si sono registrate meno uscite serali, per buona pace di tutti. Ora torna la bella stagione e ci risiamo… purtroppo è dovuto capitare un fatto ancora più increscioso (il ferimento di un bambino, appunto) per sperare in un intervento risolutivo.

Noi consiglieri del Gruppo di Minoranza “Le cose in comune” crediamo che insieme agli articoli sul giornale debbano arrivare le soluzioni ai problemi. Riteniamo quindi giusta l’ipotesi di installare telecamere, ma chi subisce questo disagio ha bisogno di una soluzione immediata.

E’ per questo che oggi abbiamo protocollato una richiesta affinché si intervenga subito: abbiamo chiesto al sindaco di emettere immediatamente un’ordinanza che determini gli atteggiamenti corretti da tenere nei parchi pubblici, magari limitandone l’accesso nelle ore serali e notturne, stabilendo sanzioni commisurate nei confronti dei trasgressori.

Inoltre abbiamo chiesto di predisporre un punto nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale utile che ci rendiamo disponibili a votare insieme ai consiglieri di maggioranza per adottare un regolamento comunale che vada a sostituire in maniera più dettagliata e definitiva l’ordinanza, studiando insieme le casistiche da inserire nelle norme. Contestualmente si potrebbe disporre un servizio di controllo straordinario per l’orario serale, anche saltuario, con il quale le Forze dell’Ordine possano effettuare specifici controlli con l’ausilio di uno strumento che permetta loro di intervenire per rilevare quei comportamenti scorretti che generano continuamente disservizi e problemi.

Caro sindaco, ti offriamo ancora una volta la nostra piena disponibilità, come stiamo facendo dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi. Impieghiamo il nostro tempo e le nostre energie a mettere in campo le soluzioni necessarie per risolvere i problemi dei vignanellesi.

Gruppo Consiliare di Minoranza “Le cose in Comune”

Condividi la notizia:











10 giugno, 2020