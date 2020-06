“Imu, sullo spostamento del pagamento la solita confusione”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) critica l'amministrazione dopo avere letto la delibera: "Poco chiara, non si capisce chi ne abbia diritto e quali sono i criteri"

Viterbo – (g.f.) – “Imu, sul posticipo del pagamento c’è grande confusione”. Il consigliere comunale Alvaro Ricci (Pd) era pronto a riconoscere al sindaco Giovanni Arena d’avere preso una decisione coraggiosa: “Spostare di tre mesi il versamento dell’Imu – dice Ricci – entrata importante per il comune è una scelta coraggiosa”.

Poi è arrivata la proposta di delibera e appena letta, l’esponente d’opposizione ha cambiato idea. In peggio.

Dovendosi attaccare alle parole, non si tratta di spostamento a ottobre. La delibera parla di: “non differire la scadenza dell’acconto Imu per l’anno 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020”.

Quello che cambia sono le sanzioni. Infatti dispone: “la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto Imu per l’anno 2020 entro il 30 settembre, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il medesimo termine del 30 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, utilizzando il modello predisposto dal comune”.

In pratica la scadenza rimane la stessa, ma se si paga entro fine settembre non si devono versare interessi o sanzioni. Cambie poco nei fatti, terminologia a parte.

A non convincere Ricci, è la seconda parte del deliberato.

“Si tratta di una delibera generica – spiega Ricci – crea solo confusione e possibili contenziosi. Cosa vuol dire avere registrato difficoltà economiche? Chi lo stabilisce?

Se un cittadino che ha un bel reddito ha visto diminuire di un po’ le entrate, ha diritto al pagamento posticipato?

Ben diverso da chi si trova in situazioni ancora più complicate e magari non ha proprio più un reddito”. Non proprio tutto chiaro.

“Il sindaco Arena dichiara che l’Imu sarà posticipata – osserva Ricci – poi però non è proprio così.

Per avere diritto a non pagare sanzioni, bisogna essere in determinate situazioni che non sono ben chiare. E per presentare domanda occorre un apposito modello. Quale?”. Qualcosa va chiarito.

