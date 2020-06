Incidente per Andrea Dovizioso, in ospedale per accertamenti

Sport - Il campione della Ducati stava correndo una gara di motocross per allenarsi in vista della ripresa della Motogp - Si teme la frattura della clavicola

Faenza – Brutto incidente pochi minuti fa per Andrea Dovizioso. Il 34enne pilota della Ducati, da tre stagioni vicecampione del mondo della Motogp, è caduto mentre stava disputando la gara di campionato regionale Emilia-Romagna di motocross, a Faenza, e si è recato in ospedale per accertamenti.

Dovizioso, come tutti i piloti del motomondiale, pratica regolarmente il motocross per allenarsi e aveva scelto di correre una gara minore come preparazione in vista della ripresa del campionato Motogp, prevista per il prossimo 19 luglio. La scelta era ricaduta su Faenza perché è, di fatto, la sua pista di casa.

Dopo la caduta, il campione è tornato lentamente ai box e poi si è recato all’ospedale di Forlì per accertamenti. Si teme la frattura di una clavicola, un’eventualità che metterebbe a rischio la sua partecipazione alla prima prova della Motogp.

Dovizioso non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Ducati per le prossime stagioni e quest’incidente potrebbe frenare ulteriormente le trattative.

